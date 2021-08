A análise de Jorge Jesus ao Benfica-PSV: "Era preciso meter gente..."

Treinador do Benfica, em reação ao triunfo sobre o PSV, destacou a primeira parte realizada e admitiu que o cansaço foi depois um obstáculo. Técnico confia no ingresso na fase de grupos

Análise: "Estás numa competição que já não contam os golos a dobrar quando sofres fora. Neste momento, interessa ganhar. Esse objetivo foi atingido mas era melhor ganhar por 2-0, obviamente. Tivemos até a oportunidade de fazer o 3-0, pelo Rafa. Temos que dar mérito ao jogador do PSV que marcou o golo, com muita classe. É uma equipa com grandes jogadores no ataque. Defendemos muito bem, saímos bem no contragolpe na primeira parte, mas na segunda parte não. Continuamos a defender bem, mas não fomos tão fortes a sair para o ataque. O Pizzi, o Rafa e o Roman acabaram por ter menos frescura física. Foram obrigados a correr muito para defender."

Quatro substituições: "Fiz quatro alterações duma vez porque estávamos a perder frescura, duelos individuais, era preciso injetar gente mais fresca e melhorámos. A entrada dos quatro jogadores melhorou a equipa e começamos a ter mais bola, sem estar tanto atrás a defender."

Golo do PSV: "Nesta fase da prova, quando se joga contra estas equipas, não conta o fator casa e fora. Felizmente ganhámos e temos todas as condições para ganhar também na Holanda."

Invencibilidade: "Temos cinco vitórias conseguidas, esta conquistada contra um adversário muito forte. Perdeu contra uma grande equipa também. Temos a confiança de que podemos entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões."