Jesus explica Diogo Gonçalves no onze e dá sugestão aos adeptos

Treinador do Benfica após o triunfo por 2-0 sobre o Standard Liège, no Estádio da Luz.

Vitória: "Foi importante ganhar, é o objetivo de todos. Com esta qualidade melhor ainda. Talvez seja o melhor jogo deste ano. Não só pelos três golos, mas porque não deixámos a equipa ter jogo ofensivo, não teve uma chance de golo. Dificultou-nos a organização ofensiva com muitos jogadores atrás, mas nós gostamos e estamos a adaptar-nos a estes sistemas. Sabíamos que o tempo ia criar espaços e trazer oportunidades. Houve qualidade a atacar e a defender. É importante não sofrermos golos e estamos há dois jogos sem sofrer".

Aposta em Diogo Gonçalves: "Ao longo destas semanas, nestes quatro meses, temos estado a fazer adaptação do Diogo [Gonçalves] como lateral direito, mas quando tínhamos o André não havia muito tempo no treino para ele exercitar. Quando ele se lesionou comecei a trabalhar com Gilberto e Diogo. Começou a dar-nos indicações muito boas. Não é novidade nenhuma. Também já foi lateral direito várias vezes na seleção, estamos a criar uma nova posição para o Diogo. O Gilberto tinha jogado dois jogos, achava que precisava de jogadores mais frescos. Fizemos seis alterações e pus jogadores que não jogaram de início no Belenenses. Acho que foi muito importante para a frescura e qualidade de jogo".

Adeptos: "Foram só cinco mil adeptos, mas pareciam 55 mil. Foi um estímulo muito grande, os jogadores jogam mais. Não há hipótese, o futebol sem público praticamente não tem paixão, sentimento. Estive no país mais apaixonado pelo futebol e gostava que os adeptos viessem com a camisola do Benfica, que fica bonito, e não só com o cachecol".