Jesus evidencia melhorias: "Fizemos mais de 600 passes. Nunca tínhamos feitos tantos"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Técnico do Benfica abordou, na zona de entrevistas rápidas do Estádio do Jamor, o expressivo triunfo logrado frente ao Belenenses (3-0), que culmina uma série de três triunfos consecutivos e sem sofrer golos

Melhorias ofensivas: "São indicadores [três golos]. Temos que tirar ideias em função de resultados. Se marcamos hoje três golos, é um sinal de que a equipa tem vindo a melhorar, até fisicamente. "

Passes: "O Benfica já não marcava tantos golos há algum tempo. Fizemos três golos e mais de 600 passes. Nunca o Benfica havia feito tantos passes coletivamente. É outro sinal de qualidade. São fatores de estatística aos quais nos agarramos para saber a nossa evolução."