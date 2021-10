Jesus: "Estamos a tentar que o Benfica tenha a hegemonia em Portugal"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Convidado a participar numa reportagem da autoria da UEFA, incluída na magazine da Liga dos Campeões, a propósito da capacidade competitiva do Benfica em Portugal, Jorge Jesus confessou que o clube trabalha atualmente para (re)alcançar o domínio nas competições internas do país, vincando o poderio da equipa.

"Estamos a tentar que o Benfica volte a ser aquela grande equipa que tem a hegemonia do futebol em Portugal. Neste começo de época, criámos essa força. Não é fácil o Benfica ser travado ofensivamente e não é fácil sofrer golos. A pouco e pouco, o Benfica está a ficar mais forte", perspetivou o treinador das águias.

Questionado sobre a extensão do Benfica em Portugal, Jesus descreveu o clube como dono de "uma identidade muito grande na sociedade portuguesa, socialmente e politicamente", em função da "história desportiva e social" iniciada em 1094.

Na mesma entrevista prestada à UEFA, o experiente treinador do Benfica, no cargo pela segunda vez na carreira, defendeu que o emblema da Luz deve "saber acompanhar" essa mesma identidade "em termos desportivos".

Igualmente convidado, o antigo jogador e capitão e atual diretor técnico encarnado, Luisão, denotou, no magazine da Liga dos Campeões, que a afeição ao clube da Luz é o principal combustível do crescimento desportivo e social do mesmo.

"O que faz o Benfica crescer é a paixão e a mística com que as pessoas vivem o clube", afirmou Luisão, assegurando que a "cultura, identidade e os valores" encarnados ultrapassam a perceção social. "Vão muito para além daquilo que as pessoas podem imaginar", disse.