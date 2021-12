Jesus está no fio da navalha e SAD discute situação esta semana

Cresce a contestação interna, calendário não facilita e ex-dirigentes inquiridos por O JOGO não têm dúvidas.

A derrota com o Sporting, mais do que pelo resultado mas, em grande parte, pelo nível exibicional, continua a provocar ondas de choque, mesmo passadas já algumas horas e com o foco a recentrar-se na receção ao Dínamo Kiev.

Jorge Jesus continua no olho do furacão passado este curto período desde o final do dérbi e, apurou O JOGO, a situação atual, da equipa e do treinador, merecerá debate na próxima reunião da administração da SAD, a realizar esta semana, previsivelmente após o jogo da última jornada da Liga dos Campeões.