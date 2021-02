Jesus espelha desejo em dia de aniversário do Benfica e lembra jogo com o Standard

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Treinador do Benfica deixou uma mensagem aos adeptos no dia de aniversário do clube.

Jorge Jesus fez este domingo, em declarações à BTV, a antevisão ao jogo com o Rio Ave, da ronda 21 da Liga NOS. Num dia especial para o clube, o técnico deixou uma mensagem aos adeptos.

"O Benfica faz 117 anos de vida. Para todos os adeptos e sócios do Benfica este é um momento especial. Sentimos a falta deles no estádio. Estamos desejosos que possam regressar. Não foi por acaso que um dos nossos melhores jogos esta época, na Liga Europa, teve duas mil pessoas no estádio [ndr: números oficiais apontam para quase cinco mil], frente ao Standard Liège", afirmou.

A partida com a formação de Vila do Conde, na Luz, tem início marcado para as 19h00 de segunda-feira.