Jesus: "Em Portugal jogamos contra equipas que fazem antijogo seis ou sete vezes"

Declarações de Jorge Jesus à BTV na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, marcado para as 19h30 de quarta-feira e referente ao Grupo A da Taça da Liga.

A partida de Guimarães: "É um jogo com características completamente diferentes, porque normalmente estas equipas, como o V Guimarães e outras, têm como objetivo conquistar este troféu, assim como a Taça de Portugal."

Contas: "O V. Guimarães ganhou 2-0 ao Covilhã, se perdermos estamos fora. Vamos encarar este jogo como uma decisão, é o jogo que vai com ditar se continuamos ou não na Taça da Liga. Vai ser extremamente difícil, porque o V. Guimarães é uma equipa forte e vai jogar, seguramente, com o melhor onze. Estamos muito confiantes."

Onze titular e intensidade: "Temos de tomar opções. Daqui a três dias jogamos no Estoril e passados três dias em Munique. Temos de fazer uma mescla de opções, é o que vamos fazer amanhã. Seguramente não vai ser o onze que jogou em Vizela, vai haver algumas alterações e no Estoril a mesma coisa, para não pormos jogadores em risco fisicamente. Apostar na Champions, claro, mas os comportamentos das equipas são completamente diferentes. Em Portugal jogamos contra equipas que fazem antijogo seis ou sete vezes e isso tira intensidade. Na Champions as equipas jogam 90 minutos. Isto também tem a ver com arbitragens: em Portugal um jogador cai para o chão e é falta."