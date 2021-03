Jesus questionado sobre o Braga: fala em coerência e menciona o Sporting

Declarações de Jorge Jesus durante a conferência de imprensa no final do ​​​​​​​Benfica-Estoril (2-0).

Jogo: "O primeiro objetivo era passar à final. Desde o princípio que ambicionamos chegar à final. Depois do campeonato nacional, a Taça de Portugal é o troféu mais importante, na minha opinião."

Sente que o Braga é nesta fase a equipa mais forte em Portugal?: "Joguei com o Estoril e estás-me a fazer perguntas do Braga. Tem de haver algum respeito pelo adversário de hoje. Sou coerente, para mim as melhores equipas são as que estão em primeiro e, neste momento, quem está em primeiro é o Sporting. Pela classificação, por aquilo que é o campeonato. Se me perguntar quem é a melhor equipa da Taça de Portugal sabe o que lhe digo? É o Braga e o Benfica que vão jogar a final. Agora do campeonato é o Sporting. Está em primeiro lugar."

Dez alterações: "Há treinadores que não gostam de individualizar, eu não tenho problema nenhum. Neste jogo, o Gabriel foi melhorando com o tempo de jogo, defensivamente a equipa esteve muito bem. Os nossos dois centrais estiveram muito bem. Dos jogadores que acho que aproveitaram melhor esta oportunidade, o Chiquinho e o Pedrinho, que teve momentos com bola nos quais esteve muito bem."

Gabriel e os passes: "O Gabriel é um jogador que, dos dois médios do corredor central, é aquele que tem instruções para estar mais posicionado defensivamente. É aquele que dá alguma cobertura à nossa última linha. Esses passes que você fala são passes de risco. Uma coisa é falhar passes de cinco ou dez metros, outra coisa é falhar de 20 ou 30 metros. São coisas diferentes. Não os penalizo por causa disso. Sei valorizar, Gabriel fez 15 minutos finais da primeira parte e depois a segunda a um nível muito bom, deu-nos muita segurança defensiva, intensidade muito alta entre dois jogadores do Estoril. Não é fácil, esteve muito bem."