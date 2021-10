Jesus e uma certeza após empate com o Estoril: "Não foi a pensar no Bayern"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após o empate (1-1) com o Estoril, em jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Substituições foram a pensar no jogo com o Bayern? "Não, não teve [a ver com o jogo do Bayern]. Aos 82 minutos, quando entraram os últimos dois jogadores, senti que o João Mário já estava esgotado, teve uma jogada perto do banco em que ficou dorido. Fisicamente senti que era o momento de o trocar. Foi o que fiz. O Pizzi... Senti que o Rafa já não estava o mesmo jogador. Pizzi fica com bola, põe a equipa a respirar, mas não teve assim tanto tempo para isso. Fiz as substituições, estas duas, a pensar que estava a ganhar 1-0, e em poder dar um melhor posicionamento defensivo, ficar com bola. Não foi a pensar no jogo com o Bayern."