"Jesus é um treinador que nos surpreende muitas vezes e tudo poderá acontecer"

Lucas Veríssimo e Otamendi chegam no dia do jogo com o Santa Clara

Três questões a Sérgio Nunes, ex-central de Benfica e Santa Clara.

1 - A chegada de Lucas Veríssimo e de Otamendi no dia do jogo com o Santa Clara e com o desgaste que trazem será impeditivo que sejam opção?

- Quando há tantas viagens longas os jogadores nunca estão a cem por cento. Mas também estamos no início da época, com os jogadores hiper motivados pelo arranque da equipa e isso faz com que todos se sintam disponíveis. Depois caberá ao técnico avaliar como se sentem antes de tomar a decisão. Mas penso que, se estiverem em condições, pelo menos um deles irá jogar, até pela forma em que ambos se encontram.