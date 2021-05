Após o empate entre o Benfica e o FC Porto (1-1), Jorge Jesus foi instado a comentar o apuramento do Manchester City para a final da Liga dos Campeões.

Bernardo, Cancelo e Rúben Dias na final da Champions: "No futebol, contra factos não há argumentos. Uma final onde vão estar três portugueses e um miúdo que não é português mas que esteve no Benfica, o guarda-redes [Ederson]. É um sinal da valorização do jogador português, das equipas que mais trabalham na formação, há muitas equipas além dos três grandes a trabalharem na formação. Todos sabemos que Portugal vai ser sempre um país vendedor. Não vais conseguir segurar os melhores jogadores que formares no teu clube. Também é uma forma de, financeiramente, ajudar as equipas grandes. Penso no ponto de vista financeiro, será sempre uma ajuda maior do que no ponto de vista desportivo. Não tens hipótese de segurar jogadores como o Rúben [Dias], um jovem. O Rúben até já saiu como capitão do Benfica e uma certeza maior do que os outros dois, o Cancelo e o Bernardo. Saíram os dois e ainda não se tinham afirmado no Benfica. Não tínhamos capacidade económica para segurar esses jogadores. A formação é importante e faz parte do equilíbrio das equipas."

Vítor Bruno viu o FC Porto "claramente superior durante 80 minutos": "Cada treinador vê o jogo à sua maneira, achei que até ao golo do Everton as equipas estavam encaixadas uma na outra, só acontece o golo porque o Everton, com uma jogada individual, abriu o jogo. O FC Porto esteve melhor do que o Benfica na primeira parte. Na segunda parte foi sempre um Benfica melhor. A partir do momento em que o FC Porto empatou ficámos muito melhores. Chegámos à área com a bola, criámos jogadas complicadas para o FC Porto, que só não aconteceram porque o VAR achou que tinham sido precedidas de fora de jogo, em que o VAR achou que a decisão tinha de ser diferente. O FC Porto não teve chances como o Benfica nos últimos 20 minutos. Mete gente na frente? Mete. É perigoso na bola parada? É. Mas o Benfica também é muito forte na bola parada defensiva. Ele [Vítor Bruno] viu o jogo à sua maneira, não vou dizer que está enganado. A forma como o treinador do FC Porto viu o jogo não é verdadeira em face do que eu vi, mas é da forma que ele viu."