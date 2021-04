Jesus e o primeiro lugar: "É vender a banha da cobra, a história da carochinha"

Treinador do Benfica vê primeiro lugar como objetivo impossível de alcançar, ainda que, matematicamente falando, ainda esteja ao alcance.

Benfica ainda pode ser campeão? "Nós não podemos fingir que somos cegos... Eu assumo as minhas responsabilidades, não fujo a pergunta nenhuma... Se me disser que faltam sete jogos, 21 pontos, e o Sporting tem 12 pontos de avanço sobre o Benfica... Matematicamente é possível, mas na prática é difícil. É estar a vender banha da cobra, a contar histórias da carochinha, algo que eu não faço. Agora, para entrar diretamente na Champions acreditamos, temos um jogo na Luz com o rival [FC Porto], sabemos que estes sete jogos serão muito duros para FC Porto e Benfica. Vão perder pontos, não tenho dúvidas disso. Está difícil, o campeonato português, nesta segunda volta está mais disputado, mais difícil de se poder ganhar pontos."

Mudanças de sistema e trabalho durante a semana: "Começámos com um sistema, estamos a desenvolver outro, não há plano A e B, é o que achamos melhor em função dos jogadores do Benfica e em função do nosso próprio adversário. São sistemas parecidos um com o outro, em que se muda de um sistema para o outro modificando um jogador, por isso é que eu escolhi estes dois sistemas. Cada sistema é importante em função das dinâmicas que possa dar. Isso não se coloca para o jogo de amanhã. Não é por ter perdido com o Gil Vicente que vou mudar a minha ideia para o jogo de Portimão. Depois desse jogo especulou-se muito, que os jogadores podiam estar mais cansados.... Só quem não entende nada de treino, não tem noção nenhuma do que é trabalhar - e estou a considerar o Benfica e a minha forma de trabalhar de alto nível -, é que pode ter alguma dúvida sobre o que se trabalha durante a semana numa grande equipa. As novas tecnologias, hoje em dia, permitem saber o que se fez num exercício de 20 minutos. Cada jogador tem um GPS e sabe qual é a intensidade do treino. É uma estupidez quando se fala disto hoje no futebol. Qualquer treinador sabe as intensidades porque as novas tecnologias assim o permitem."