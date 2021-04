Jesus e o poder de fogo do Tondela: "Estamos preparados para o contra-golpe..."

Treinador do Benfica projetou, esta quinta-feira, o duelo com o Tondela, relativo à 30.ª jornada da Liga NOS, e reconheceu ter, sobretudo, debaixo de olho a qualidade do trio atacante da equipa beirã

Dificuldades em Tondela: "Como tem sido normal, porque o campeonato está muito equilibrado, quando as equipas grandes jogam fora de casa fica ainda mais difícil somar pontos. O Tondela está a fazer um campeonato muito mais forte do que nos outros anos, tem três ou quatro espanhóis que dão uma qualidade muito boa à equipa. Vamos ter algumas dificuldades no jogo. É preciso que a equipa, quando passar por apertos, esteja preparada para isso, para que possamos fazer a diferença quando formos uma equipa em ataque posicional, com qualidade e criatividade para suplantar a estratégia defensiva do Tondela, mas também preparados para o contra-golpe. Eles têm jogadores rápidos nas alas, como o Agra. A nossa equipa está preparada."

Trio atacante do Tondela: "É verdade, o trio da frente, composto por Murillo, Mario González e Agra, tem jogadores com muita velocidade, velocidade de exceção, para ganhar o espaço aos adversários no contra-golpe. Está identificada a mais-valia da equipa do Tondela. Temos de preparar-nos para esse momento do jogo. O jogo é que vai ditar o que acontece, mas estamos preparados para todos os momentos do jogo, incluindo esse."

Mudança no meio-campo: "São jogadores diferentes e cada um deles dá qualidade tanto defensiva como ofensivamente. Para estabilizar esse setor, principalmente a nível defensivo, há que ter algum posicionamento tático em relação aos pontas de lança para que o corredor central fica melhor posicionado para que a equipa tenha uma rápida recuperação defensiva.Estou obrigado a pensar nisso, se tenho que alterar posicionalmente alguma coisa para o jogo de amanhã. Já estive a trabalhar nisso."