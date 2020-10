Jesus e o objetivo do Benfica: "Esta Liga Europa está-me um bocado atravessada"

Antevisão do técnico do Benfica, em declarações à Sport TV, ao segundo jogo do Grupo D da Liga Europa, frente ao Standard de Liège.

Sobre objetivos na Liga Europa:

"Estas competições são importantes para o Benfica, podemos pôr umas nuns patamares maiores do que as outras, mas o o objetivo é vencer. Esta Liga Europa está-me um bocado atravessada, mas também me deu muito reconhecimento quando estive no Benfica antes. Este jogo pode relançar-nos para um apuramento mais fácil, mas a competitividade dos jogos exige alguns momentos de cuidado".

Analisámos o adversário e hoje vou saber como a equipa se encontra após o jogo com o Belenenses.

Já temos muita experiência de competir de dois em dois dias ou de três em três. Ainda não tenho dados, a equipa vai treinar às 17h00 e ainda não me reuni com o departamento médico para ter sinais fisiológicos, se há jogadores mais carregados. Não é só o olhómetro do treinador... Normalmente, haverá alterações de um ou outro jogador. Queremos dois jogos e duas vitórias para ficar no topo da tabela e isso dá-nos alguma segurança".

Lesões na defesa, alterações?

"Entendo o que quer perguntar, se posso jogar com três defesas por ter a equipa muito mexida, também é uma possibilidade.

Não tenho certeza de quanto tempo Grimaldo estará de fora mas amanhã não estará no jogo. Dos quatro que vinham a jogar, três estão, dois por lesão [André Almeida e Grimaldo] e um por ter ido para o Manchester City [Rúben Dias]. Agora estamos à procura de automatismos, dar ideias à última linha, a dfender individual e coletivamente. Cada jogo pôe essas ideias à prova".