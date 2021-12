Jesus e o momento no Benfica: "Hoje, os adeptos aplaudiram, acarinharam, é mais fácil assim..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica em reação ao triunfo sobre o Dínamo Kiev (2-0), e o consequente apuramento para os oitavos da Champions, no Estádio da Luz.

Momento de serenidade: "Em 26 jogos esta época, ganhamos 17. Só perdemos quatro e, desses, dois foram contra o Bayern Munique [na Liga dos Campeões]. Seria excelente ter ganho os 26. A derrota com o Sporting [na 13.ª jornada da Liga Bwin] deixou sequelas e um ambiente... Sentimos a vaia quando acabou o dérbi. Hoje, os adeptos aplaudiram, acarinharam, é mais fácil assim."

Confiança no apuramento: "O primeiro objetivo era entrar na fase de grupos. Quando se realizou o sorteio, toda a gente pensava que o Benfica não se podia apurar neste grupo. É fácil falar agora. Ao saber o sorteio, disse ao presidente Rui Costa e ao Rui Pedro Brás que passaríamos o grupo, que o Barcelona ia ficar fora. Não me enganei, era a minha convicção."