Jesus e o lance de Seferovic: "Há 30 anos que sou treinador e nunca vi isto na minha vida"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, à CNN Portugal, após o empate 0-0 com o Barcelona, em Camp Nou, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que deixa o emblema encarnado a depender de outros para conseguir a qualificação.

Lance de Seferovic: "O Benfica hoje foi uma equipa muito forte defensivamente, o Barcelona teve uma ou duas chances de fazer golo, como o Benfica teve, mas flagrantes como teve o Benfica, não teve nenhuma. Uma bola na pequena área, nem guarda-redes havia, não fazer golo, há 30 anos que sou treinador e nunca vi isto na minha vida, mas aconteceu. Aconteceu-me a mim e ao Benfica. Quero dar os parabéns à equipa pela organização defensiva."

Escolhas para o onze e entrada de Darwin: "A entrada do Darwin... Tentamos que na primeira parte o Roman [Yaremchuk] fisicamente pudesse desempenhar e e jogar o que jogou, esteve bem, dos três avançados foi o melhor. Tínhamos por estratégia lançar o Darwin no jogo. O jogo é que ia ditar onde. Quando ele entra foi quando criámos mais situações de jogo. O André Almeida esteve muito bem, era preciso um jogador do lado direito que não fosse central, que fosse um jogador que soubesse ir para a largura, tinha de ser um lateral. Esteve muito bem."