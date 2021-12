Jorge Jesus e o estado de Otamendi após assalto: "Está muito assustado"

Treinador do Benfica, em projeção do duelo com o Covilhã, na Taça da Liga, revelou que o defesa não será convocado, por não reunir condições psicológicas, após ter sido vítima de roubo e sequestro em casa.

Assalto a Otamendi: "Está a acontecer muito na Europa, nomeadamente em Inglaterra e em França. As nossas autoridades necessitam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, um polícia que intervenha em defesa do cidadão é-lhe aplicado um processo, despedem-no. Não é uma forma de liderar num país que deve ter autoridade justificada. Estamos a perder alguma autoridade. Podem haver mais Nicos. Ele é jogador do Benfica e toda a gente soube. Espero que, daqui a uns meses, não seja noticiado que um jogador foi assaltado e sequestrado. O Nico está super assustado, como é normal. Nem o vou levar para o jogo. A vida continua, mas pode acontecer."