Jesus e o caso de covid-19 no Bayern: "Não tive preocupação nenhuma"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, este sábado, na conferência de antevisão à visita ao Vizela, às 18h00 deste domingo, em jogo a contar pela 9.ª jornada da Liga Bwin.

Treinador do Bayern com covid-19: "Não sou médico, não percebo, mas o contágio hoje não é tão fácil como era. Já estamos todos vacinados e já não é aquilo que era já um ano atrás, quando tudo era novo. Portanto, nem depois do jogo tive preocupação nenhuma. Não é por aí que a minha dificuldade passa. Preocupamo-nos em relação aos adversários e a maneira como a equipa pode estar. Fomos testados e já deram todos negativos, acho eu que não volta mais a acontecer".

Vizela moralizado: "É verdade, acredito que o Vizela pensa que têm possibilidades de pontuar, mal seria se assim não fosse. O Vizela é uma equipa forte em casa, ainda não perdeu. Mas o Benfica também é uma equipa forte fora. Curiosamente, as duas derrotas que tem é em casa."

Duas derrotas e uma passagem na Taça no prolongamento: "Na prática, é o momento mais difícil. Uma equipa que não sabia o que era perder, não ganhando há dois jogos é o pior período neste início de época. Temos este jogo com o Vizela, e depois pensamos nos outros quatro jogos fora. É jogo a jogo."