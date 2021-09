Jesus e o amarelo a Vlachodimos no Santa Clara-Benfica: "Errada foi a expulsão do Helton Leite"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo frente ao Dínamo Kiev, na Ucrânia, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida arranca às 20h00 de terça-feira.

Na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Dínamo Kiev, Jorge Jesus foi questionado sobre o lance do cartão amarelo mostrado a Vlachodimos no Santa Clara-Benfica. O treinador mantém a opinião que teve depois do jogo: não é lance para vermelho direto.

"Volto a ter a mesma opinião depois de já ter visto o lance várias vezes. Há quem tenha uma opinião diferente. Eu entendo que o Vlachodimos chegou primeiro à disputa da bola e tocou na bola primeiro e não no adversário. Depois há um contacto fora da área. A lei do jogo diz que é falta, por pé em riste, e cartão amarelo... foi o que o árbitro fez e, na minha opinião, muito bem. O que esteve errado foi a expulsão do Helton Leite na final da Taça de Portugal. O árbitro tinha de ter o mesmo caminho que esta", referiu Jorge Jesus.