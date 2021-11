Jesus e o almoço com Rui Costa: "Para falar de trabalho não vamos para um restaurante"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal. Jogo com início às 20h15 de sexta-feira.

Paços: "É um jogo de Taça e tudo pode acontecer. Todas as equipas do campeonato podem atingir e conquistar o troféu. É o sonho de todos os jogadores e treinadores fora do contexto das equipas que lutam para ser campeãs. O Paços vai dificultar ao máximo a vida ao Benfica e o Benfica preparou-se para fazer um excelente jogo, como fez com o Braga. Vai ser um jogo competitivo e difícil para o Benfica. O Paços sabe os momentos do jogo, tem alguns jogadores internacionais, como Eustáquio. Tenho um conhecimento profundo da equipa do Paços de Ferreira, Jorge Simão a mesma coisa em relação ao Benfica. Os treinadores portugueses sabem anular o que as outras equipas têm de bom."

Almoço com Rui Costa: "O almoço com o presidente enquadra-se dentro dos almoços que já tivemos este ano, vários, até jantares. A data, e como isso foi público, fez com que pensassem que foi dentro de um contexto. Se o presidente queria falar comigo em relação ao Benfica ou eu com o presidente, nunca íamos para um restaurante. Todos os dias estamos juntos no Seixal e para falar sobre trabalho não íamos para um restaurante. Fomos almoçar porque é um hábito nosso, uma amizade profunda. Foi enquadrado dentro dessa ideia, nada mais."

Jogo 400 pelo Benfica: "Sinal dos anos que estou no Benfica. Espero ter muitos mais. É um orgulho meu estar tantos anos num clube top português e europeu."