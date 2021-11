Jesus e a semelhança entre Seferovic e Bryan Ruiz: "Este foi aos 93 minutos..."

Antevisão do técnico encarnado à visita ao terreno do Belenenses

Seferovic e Bryan Ruiz: "Este foi aos 93 minutos. Não são comparáveis. Ainda tinhas mais nove jogos, que o Sporting ganhou todos. Aqui só temos mais um jogo. Podíamos estar garantidos para passar aos oitavos da Champions. Volto a dizer, se houve dois jogos para a Champions e alguma equipa venceu dois jogos ao Barcelona. O Benfica esteve quase, empatou um e ganhou outro. Isto é que tem de se valorizar. Aquilo que o Benfica fez nos dois jogos com o Barcelona, não o que fez o Seferovic."



Belenenses: "É um regresso ao campeonato e também a defrontar um adversário histórico, um dos dérbis de Lisboa, não tão forte como no passado mas lembro-me de vários outros dérbis com o Belenenses que eram jogos muito competitivos. Amanhã será a mesma coisa, não no Restelo, mas no Jamor mas para mim é um clube ainda com muita história e faz-me lembrar os últimos anos como treinador e jogador nesse clube."

Dificuldade: "Será difícil, o Belenenses é uma equipa muito competitiva. O Benfica quer ganhar, o Belenenses não quer perder, a equipa vem de um jogo com o Barcelona com uma grande exibição em todos os momentos que definimos para o jogo e estamos muito confiantes para amanhã, ganhar, com muito respeito pelo adversário."