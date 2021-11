Jesus e as palavras de Rui Costa: "Pensamento do presidente e do treinador é o mesmo"

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Bayern de Munique, terça-feira, às 20h00.

Do Estoril para Munique: "Como empatámos no Estoril no momento em que foi, emocionalmente deixa, nas primeiras 24 horas, a equipa e o treinador, não direi arrasados, mas sentidos por terem perdido dois pontos. Faz parte, temos de saber conviver com isto, mas no momento mexe com a equipa. Agora é outro jogo, outra competição, contra um adversário que não tem nada a ver com o Estoril, com um poder muito grande."

Calendário: "Os dias que temos para preparar os jogos são os mesmos do treinador do Bayern, faz parte da calendarização. É tudo mais na teoria e menos na prática."

Palavras de Rui Costa: "É conforme quiserem pintar o quadro. Numa palavra podem pôr a intenção que quiserem. O presidente Rui Costa fala todos os dias com o treinador Jorge Jesus sobre o que nos interessa para a valorização do Benfica. O pensamento do presidente é o pensamento do treinador. Perdemos a liderança, em 30 pontos perdemos cinco. Esse sentimento do presidente é o do treinador e dos jogadores. Não éramos campeões por estarmos em primeiro na oitava jornada e agora também não perdemos a possibilidade. O ideal era ter dez jogos, dez vitórias."