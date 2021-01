Jesus e as declarações de Conceição: "O treinador do FC Porto é que conhece a equipa dele"

Treinador do Benfica comentou declarações de Sérgio Conceição após o triunfo do FC Porto sobre o Nacional, por 4-2, após prolongamento.

Jorge Jesus comentou esta terça-feira as declarações de Sérgio Conceição, que afirmou que o Benfica partiria menos desgastado do que o FC Porto para o clássico de sexta-feira, uma vez que os dragões venceram o Nacional, por 4-2, apenas no prolongamento.

O treinador dos encarnados acredita que as vantagens se criam durante o jogo e não antes.

"As vantagens colocam-se no jogo. Ganhas ou perdes vantagem pelo jogo, não é por teres jogado dois ou três dias antes, ou dois ou três dias depois. Nem pelos jogadores não terem jogado. As duas equipas não tiveram jogadores que agora devem estar no próximo jogo, por isso não vejo vantagem nisso. Não sei [se o Benfica não ter jogado um prolongamento é uma vantagem]. O treinador do FC Porto é que conhece a equipa dele, ele é que sabe como a equipa está fisicamente. Não posso responder a isso", afirmou Jesus.