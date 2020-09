Jesus e a saída de Rúben Dias: "Eu também tenho alguma culpa"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acha que a saída de Rúben Dias é um dado quase certo

Sobre a saída de Rúben Dias: "Gostava de ter certezas absolutas, mas quase de certeza que foi o último jogo que fez. Mas no futebol nunca se sabe, às vezes tudo muda no último segundo, mas acho que não vai acontecer. É um jogador que temos pena de o ver sair. É um grande jogador.

A culpa: "Mas eu também tenho alguma culpa da saída, isto tem a ver com a eliminação da Champions e há coisas que tem que se equilibrar. É o único jogador que tem um mercado alto. Ele já é um bom jogador e vai ser um belíssimo jogador".

Reforços: "Se o Rúben vai, tenho é que me preocupar com quem chega rapidamente. Claro que o Rúben tem sete semanas comigo, não foi fácil ao princípio todos eles se adaptarem à minha ideia de jogo. Agora que a ideia está redondinha... E quando chegar vai perceber que as minhas ideias são diferentes das do Manchester City. Isto se vier o jogador do Manchester City. Também se fala do Rúben Semedo. Vão ser semanas de adaptação".