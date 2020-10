Jesus e a lesão de Grimaldo: "Vão haver outras trocas..."

Jorge Jesus relativizou, em entrevista rápida, a lesão de Grimaldo e admitiu alterações para o próximo jogo, frente ao Standard de Liége, na Liga Europa, face ao cansaço acumulado. Técnico não embandeirou em arco com o recorde batido de vitórias no começo da liga

Saída de Grimaldo por lesão: "Esse serei obrigado a trocar, mas vão haver outras trocas, pelos sinais fisicos que os jogadores vão dar e o departamento médico disser. Vamos recuperar agora e na quarta-feira logo verei quem posso lançar no jogo ou não.

Substituições no jogo com o Standard Liége: "Na quinta-feira vou ter que fazer mudanças outra vez, há que mexer na equipa, já é o quarto jogo seguido, não há tempo para recuperar, há sinais de fadiga, lesões que põem jogadores em risco. Agora vou ter que mexer, eu nunca mexo muito, mas há jogadores com alguns limites de fadiga acumulada. Foram três jogos seguidos com ritmo muito alto e contra o Standard vamos ter que mexer outra vez."

Recorde batido de vitórias seguidas no começo da liga: "O mais importante são os cinco jogos e as cinco vitórias. Desde 82/83 que não conseguíamos começar assim, diz você, mas isso representa que começamos bem o campeonato, não mais do que isso. Há uma competição muito longa para ganhar, estamos em todas as frentes, estamos a chegar ao limite e quase todos são precisos. Vai haver rotatividade na equipa."