Jesus e a formação: "Olhas para o rival sem rodeios, James, Hulk, Falcao, Fernando.."

Depois da apresentação na segunda-feira, Jorge Jesus é entrevistado este sábado pela BTV

"Portugal é uma país vendedor de jogadores, daí ter continuado a vender. João Félix não há muitos, Ronaldos também não. Não quer dizer que não se tem de apostar na formação. Os melhores vão para os estrangeiro. Quero é saber formar e ter boa prospeção, junção entre formação e prospeção para dar rentabilidade à equipa. Um Matic, Saviola, Ramires, David Luiz, depois olhas para o rival sem rodeios, James, Hulk, Falcao, Fernando...Somos um país vendedor, os jogadores que o Benfica vendeu no meu passado não eram só da formação. Esse é o caminho. Se tem 17 anos ou 37 não conta. Importa é a rentabilidade. Reinier teve comigo três meses e tem 17 anos, vi que havia valor e foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros."

[Treinador que não aposta na formação.] Todos os clubes têm de evoluir e preocupar-se na formação. É forma de os criar no presente e futuro, mas isso não dá sustento para os objetivos duma equipa. Vamos olhar para o Benfica, quantos são titulares da formação? Um, Rúben Dias, um... Não deixa de ter miúdos com muito valor. Têm muita qualidade e devemos dar-lhes carinho. Podem não ser solução agora, mas no futuro. Todos querem ganhar, pouco interessa a nacionalidade, a idade, se são meninos ou não. Dou um exemplo: no meu onze no Flamengo só jogava um estrangeiro [De Arrascaeta] porque os brasileiros tinham qualidade. A formação dos grandes clubes tem de continuar a desenvolver o futebol português nos escalões inferiores. Os melhores saem. Não estão muito tempo aqui. Nunca vai acontecer ganhar só com a formação porque os melhores são sempre vendidos."

"Jogadores da formação identificados? Sim, o Benfica tem a competência e sabe do valor deles, melhor do que eu. Diogo Gonçalves? Pedi para fazer a pré-época, tentar conhecê-lo melhor.

Helton Leite? Não conheço muito bem o Helton e o Vlachodimos conheço porque vi jogos do Benfica, que dão no Brasil. O Boavista não. Queremos ter mais do que um bom guarda-redes"

"Gilberto? Tentei contratá-lo antes para o Flamengo. Não houve acordo com o Fluminense. Tecnicamente é evoluído, mas não é jogador que possa ser visto como superior tecnicamente, É competitivo, sempre muito forte durante os 90'. É melhor ofensivamente, faz golos, tem defeitos técnicos mas vou ajudá-lo a melhorar. Vai disputar o lugar com André Almeida.