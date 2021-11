Jesus e a final da Libertadores: "Este ano é diferente, está um clube que me amou..."

Jorge Jesus comentou a final da Taça dos Libertadores, que este sábado opõe Palmeiras, detentor do troféu, ao Flamengo, clube com o qual o treinador do Benfica conquistou o título

Na final da Libertadores, que se disputa este sábado entre Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e Flamengo, clube com o qual Jorge jesus conquistou o troféu - na edição anterior à que Abel venceu -, de que lado estará o treinador do Benfica? Perante a pergunta que não faltou, Jorge Jesus foi claro na resposta.

"No outro ano mandei uma mensagem ao Abel, a dizer que outro português tinha de vencer no Maracanã, este ano é diferente. Está um clube que me amou, jogadores que trabalharam comigo durante catorze meses... Este ano quero que ganhe o Flamengo", disse.