Jesus e a dupla Darwin e Waldschmidt: "Vão estar soltinhos e que nem uma bala"

Entraram na segunda parte, mas foram bem a tempo de provocar estragos. Darwin marcou e assistiu, Waldschmidt também assistiu e Jorge Jesus explicou que só não jogaram de início, porque precisavam de descansar.

Expulsão de Otamendi: "O Otamendi quis passar nas costas do avançado e, ao fazer isso, estava sujeito a cometer falta. Aceito a decisão do árbitro."

Conversa com Rafa no final: "Fui logo dar-lhe os parabéns. Disse-lhe que é com jogadores assim que o Benfica vai lutar por títulos, com esta alma e crença. Dei-lhe os parabéns e disse que foi o melhor jogador em campo."

Waldschmidt e Darwin fora do onze titular: "Foi a pensar em dar-lhes descanso. Vinham a fazer cinco jogos consecutivos e senti que podia descansá-los, se não eles não iam recuperar a tempo para o Braga. Como tínhamos seis pontos na Liga Europa, pensei que, mesmo não ganhando, teríamos mais possibilidades de poder ficar com vantagem no grupo e em Braga já não há esse fator. Às vezes pensamos uma coisa e dá errado, mas hoje não aconteceu isso, porque eles entraram bem. E tenho a certeza que contra o Braga vão estar soltinhos e que nem uma bala."

Ainda a dupla de avançados: "Estão-se a conhecer, não falam a mesma língua, mas vão-se conhecendo bem. É uma dupla que vai melhorar e vai ser ainda mais perigosa."

Benfica e Braga podem chegar à final da Liga Europa? "A Liga Europa tem vindo a ficar cada vez mais difícil, porque a partir dos quartos de final e meias-finais apanhas equipas de Champions. Mas isso não quer dizer que o Benfica e o Braga não têm capacidades para chegar à final. O sorteio depois da fase de grupos também pode ajudar um pouco... ambas as equipas têm jogadores experientes nas competições europeias e podem acreditar em chegar à final."