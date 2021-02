Jesus e a distância para o Sporting: "Pode acontecer o que aconteceu ao Benfica..."

Treinador do Benfica fez a antevisão ao duelo de quinta-feira (20h15) com o Estoril, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Jogo com o Estoril: "É uma competição nova em relação ao último jogo, mas uma competição que é querida por todos os adeptos em Portugal e treinadores, para os jogadores também. Todos querem estar na final, que normalmente era no Jamor. Respeitamos o Estoril, que já eliminou três equipas da I Liga e tem uma ideia de jogo interessante, que tem neste momento a grande vantagem e a grande hipótese de poder chegar a uma final da Taça, vai estar super-motivado, super-concentrado. Mas, para os jogadores do Benfica, é tão importante estar na final como é para o Estoril. Vamos estar tão motivados como eles. É uma meia-final e queremos estar ao nosso melhor nível. Neste momento já temos recuperados do que nos fez perder alguma competitividade e intensidade de jogo. É por isso que estamos preparados, trabalhámos em cima disso, é verdade que hoje é o primeiro dia de trabalho antes do jogo, mas é melhor, nem que seja por um dia, trabalhar com os meus jogadores do que estar vários dias sem os ver. Nem os via. Felizmente, já não tenho esse problema, isso já nos enche a alma, já nos enche o ego, de ver todos os jogadores a trabalhar uns com os outros."

Distância de 11 pontos para o Sporting na I Liga: "O principal objetivo é o campeonato, sempre foi o principal. O segundo... há vários: mas aquele nacional é a Taça de Portugal, para todos nós. Ainda temos uma palavra a dizer e para disputar na Liga Europa, mas no campeonato começou a segunda volta, sabemos que temos muitos pontos de atraso, mas também sabemos que o futebol é feito de muitos momentos, tudo pode mudar e hoje não é só mudar no ponto de vista de resultados, pode acontecer o que aconteceu ao Benfica [surto de covid-19]. Neste momento estamos preparados para os nossos desafios, jogo a jogo."