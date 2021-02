Jesus e a decisão do título: "Sei lá se não pode acontecer a outros..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, agendado para as 20h15 de amanhã, domingo, em Faro.

Objetivo do Benfica mudou? "Temos o mesmo objetivo, mas temos de o dividir. Tens de passar primeira barreira - o terceiro classificado - depois a segunda barreira - o segundo. E ainda acreditamos, há 45 pontos em disputa, há muito campeonato. Como é óbvio, tens de ganhar. Mas que nós acreditamos que ainda há muita coisa para ser decidida, no campeonato, ainda há muita coisa para ser decidida, não tenho dúvida nenhuma."

Jogadores focados para um jogo entre os dois da eliminatória da Liga Europa? "Os jogadores estão focados, o passar de um jogo com Arsenal para um jogo com o Farense claro que em termos de comparação não é igual, os jogadores do Arsenal são conhecidos mundialmente, foi uma equipa construída para ficar nos cinco primeiros classificados do campeonato inglês e também não está. Mas o nosso foco, a competição mais importante que o Benfica tem é o campeonato, que ninguém tenha dúvidas. É por aí [campeonato] que vamos à Champions, que financeiramente a equipa tem outras capacidades..."

Sporting a 13 pontos: "São muitos pontos, são, mas há 45 para disputar. Há coisas para as quais não se está preparado para elas, eu também não estava preparado para o que aconteceu, sei lá se não pode acontecer a outros. Acreditamos que temos de olhar primeiro para quem está à nossa frente até chegar à segunda posição e depois olhar para a frente, para quem estiver em primeiro, que é onde queremos chegar."