Jesus e a arbitragem do Paços-FC Porto: "Se tiver de criticar, critico nos jogos do Benfica"

Treinador do Benfica foi questionado sobre os casos de arbitragem do duelo entre Paços de Ferreira e FC Porto, que os campeões nacionais perderam por 3-2.

Sobre a arbitragem do Paços de Ferreira-FC Porto: "Se quer que lhe diga, vi alguns dos lances do jogo, mas não vi o jogo. Aquilo que me importa analisar e, se tiver que criticar, vou criticar nos jogos onde o Benfica estiver inserido. Nos jogos do adversário não é tema para mim. É algo que está relacionado com todos os jogos da I e da II ligas, onde têm acontecido alguns casos de decisões de arbitragem e do VAR em que temos todos de melhorar. Temos de pensar nisso, no que podemos fazer para que isso possa acontecer. Não me compete diretamente, compete-me analisar e ter opinião sobre os jogos que o Benfica realizou e tem de realizar. No momento certo, falarei, se tiver que falar. Nos jogos dos adversários não tenho nada que me expor".

Sobre Gilberto e Diogo Gonçalves na lateral-direita: "São ambos jogadores que têm a componente ofensiva mais forte do que a defensiva. Neste momento são as duas opções que temos para aquela posição, de lateral-direito. O Gilberto esteve sempre bem nos últimos jogos, o Diogo também jogou bem contra o Standard Liège, no primeiro jogo que fez naquela posição comigo. Estamos tranquilos, dão-nos garantias absolutas das opções. Estou tranquilo em relação a um e a outro".