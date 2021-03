Jesus, dois jogadores que subiram de nível e uma nota: "O Rafa não teve covid..."

Jorge Jesus fez a antevisão da partida com o Estoril, a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal.

Equipa a progredir. Weigl quem mais progrediu: "Perguntas curiosas e interessantes. Tem-se notado que o Benfica, desde que estabilizámos e começámos a treinar juntos, tem vindo a melhorar visualmente mas também com dados científicos. A partir do primeiro jogo do Arsenal a equipa tem vindo fisicamente a dar dados muito mais altos. O Weigl é um jogador que antes não corria a cima de 10 km, no último correu 13. Se somarmos a cada jogador, a equipa está a correr muito mais km. É verdade que o Weigl é um dos jogadores, há dois que estão a jogar a cima do que é normal deles, desde que cheguei. Um é esse. É um jogador mais intenso. O outro é o Rafa. O Rafa nunca teve covid. É um dado. Tem feito jogos este ano com um ritmo e intensidade tática muito maior. Pelo menos defensivamente."

Darwin: "Não posso responder a essa pergunta. Só o médico pode responder. Se me perguntar se vai estar amanhã no jogo digo que não. O resto são questões do departamento médico. Ele já me tinha avisado que até ao Estoril não poderia estar."