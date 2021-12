Jesus diz que dois jogadores o deixam "intranquilo" e admite "risco total"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica., à BTV, na antevisão ao jogo da Taça da Liga com o Covilhã, agendado para as 19h00 de quarta-feira.

O jogo: "Para estarmos na final four sabemos que pelo menos três golos temos de fazer. Não vai ser fácil, mas acreditamos que temos criatividade ofensiva para desbloquear equipa do Covilhã. O jogo vai-nos dizendo como podemos montar uma estratégia em função desse mesmo resultado. Ganhar só não chega. É um objetivo de todas as equipas estar na final four, estando um dos rivais [FC Porto] já fora, e nós também queremos. Sabemos que vamos estar no limite do risco taticamente, mas isso já está pensado e foi trabalhado."

Covilhã: ""Em termos de objetivos o jogo não conta. É para uma competição onde o resultado não lhe traz nenhuma hipótese de ser apurado. Vamos encontrar uma equipa a defender muito, a tentar que não possamos desbloquear a sua organização defensiva. Vai ser uma equipa que não se vai preocupar muito com pontos, vai estar sempre serena. Se estiver a perder 1-0, é igual. Mesmo a perder, vai continuar a ser sempre serena. A partir do momento em que a gente faça três golos, vai continuar serena. O adversário vai tentar jogar para não perder por mais de três."

Sistema: "O jogo implica assumirmos uma estrutura tática defensiva de risco. Se jogar com quatro, é uma coisa, com uma linha de três, outra. Os jogadores que mais jogam naquela posição, como Otamendi e Vertonghen, deixam-me intranquilo, porque não sei muito bem se vale a pena pô-los a jogar, arriscando, ou não. Sobram-nos o Ferro, o Morato e temos um menino, o Tomás. Se tivermos de ir para o risco total, a gente vai. Os jogadores do Benfica estão habituados a fazê-lo."