Jesus diz que Darwin ficou deslumbrado e revela pedido do avançado

Jesus esteve à conversa com Darwin antes do jogo

Jogador uruguaio jogou frente ao Rennes no dia seguinte à apresentação.

Darwin Núñez estreou-se com a camisola do Benfica no doa seguinte à apresentação como reforço do Benfica. O avançado uruguaio entrou ao minuto 77 do particular com o Rennes e no final Jesus falou sobre o jogador de 21 anos.

"Meti-o porque ele ficou deslumbrado com este cenário do Benfica e pediu: 'míster, não treino há seis dias, mas se me puseres nem seis minutos, para jogar no estadio...' Disse que sim e meti-o não seis mas 15 minutos", revelou o técnico das águias, que também vincou a importância do regresso de Grimaldo, quase três meses depois. "Importante este tempo para dar confiança", disse.