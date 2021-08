Jesus diz que Darwin "é outra vitória" e tem uma certeza: "Quando estiver bem..."

Declarações de Jorge Jesus após a vitória do Benfica por 2-0 em Barcelos. Avançado entrou na segunda parte, depois de recuperado de lesão.

O jogo: "O Benfica teve o mérito de ir à procura da vitória, de procurar constantemente não só a baliza adversária quanto tinha bola, como a recuperação da mesma quando não a tinha. Na segunda parte, nos ultimos 15 /20 minutos o Gil Vicente teve dificuldades em acompahar a nossa circulação de bola. Os jogadores que entraram deram velocidade."

Darwin: "Outra vitória que tivemos foi o Darwin recuperar mais rápido do que o esperado. Jogou meia hora, três meses fora do andamenteo e não se notou nada. É um jogador com nível muito alto e quando estiver bem vai chegar ao nível a que nos habituou quando chegou."

Ainda Darwin: "Estão todos [focados]. Hoje jogaram seis jogadores que não jogaram com o PSV. É a riqueza do plantel e os jogadores já perceberam que são todos importantes. Todos contam. Estamos a demonstrar um grupo forte e com compromisso muito grande."

Gestão: "Não foi a ideal, mas a gente não pode ter tudo. Tentei jogar com este jogo e o de terça-feira [PSV, para o play-off da Champions]. O que mais me preocupa é como vamos recuperar a equipa. Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato. Vamos em seis jogos, eles jogaram sempre, menos o Morato. Estou com medo deles. Quando chegamos a estas alturas, os jogadores estão no limite da lesão."

Recuperação: "Fizemos o jogo em Barcelos e ainda não fizeram as 72 horas [depois do jogo com o PSV, para o play-off da Liga dos Campeões]. As pessoas da área da recuperação contabilizam o tempo mínimo para se recuperar uma equipa, e nós nem isso tivemos. É preciso saber gerir [a equipa] a pensar na terça-feira. Hoje fui obrigado a colocar jogadores mais cedo do que pensava. É preciso saber com o jogo atual e com o que vem a seguir. Temos uma equipa em que todos percebem ser importantes. Isto faz com que o grupo fique mais satisfeito. Isso é que faz a diferença numa equipa: não é ter um plantel com 11 jogadores, mas um com 20 e tal, em que, mude-se quem mudar, a qualidade e a intensidade não baixam."

Substituições: "Tiveram alguma influência [no resultado final]. Os jogadores entraram faltando 31 minutos. A equipa do Gil já tinha mais dificuldades em acompanhar o nosso jogo ofensivo. Obrigámos o Gil Vicente a correr muito defensivamente durante a primeira parte. Com jogadores que pensam o jogo rapidamente, como o Grimaldo e o João Mário, começámos a ter mais oportunidades de golo."