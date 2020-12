Jesus: "Disse ao Weigl que foi o melhor jogador contra o FC Porto"

Revelação feita esta segunda-feira por Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com o Portimonense.

O Benfica recebe na terça-feira o Portimonense, em partida da 11.ª jornada da I Liga e, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Jorge Jesus foi questionado sobre a utilização crescente de Julian Weigl ao longo das últimas semanas.

O médio alemão chegou a ser apontado à saída, mas, nesta altura, o cenário mais provável é que permaneça na Luz, com o treinador das águias a revelar o que lhe disse após o jogo com o FC Porto, na final da Supertaça, que o Benfica perdeu por 2-0.

"De há uns meses para cá não é só o Benfica que joga muitas vezes, o FC Porto também joga de três em três dias. É normal que, falando concretamente do Benfica, não joguem sempre os mesmos. É impossível. Se o Julian [Weigl] joga mais num jogo e no outro não joga, é porque há rotatividade da equipa em função das cargas de cada jogo, de três em três dias. O Julian pode estar melhor ou pior, muitas vezes faz um jogo excelente, mas já não dá para jogar no jogo seguinte. As decisões do treinador têm a ver com isso. Ele tem vindo a melhorar, a evoluir, para mim talvez tenha sido o melhor no último jogo que fizemos, contra o FC Porto. Estou a dizer isso sem problema, disse-lhe pessoalmente: 'Foste o melhor jogador contra o FC Porto'. Acredito que os jogadores vão evoluindo naturalmente, todos os jogadores evoluem e o Julian também, como os outros", afiançou Jesus, anotando ainda os aspetos que Weigl precisa de melhorar:

"Ele com bola é um jogador de nível alto, mas estou a tentar incutir-lhe mais agressivididade. E quando falo em agressividade não é dar cotoveladas ou pontapés aos adversários. Tem de ser mais agressivo na forma de jogar. Estou a passar-lhe isso, ao Adel também, que temos de ser mais agressivos sem bola. Tem a ver com situações de posicionamento", completou.