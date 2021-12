Jesus desvaloriza ausências no Sporting: "Temos o Lucas Veríssimo parado até ao final da época..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao dérbi com o Sporting, na 13.º jornada da Liga Bwin, na sexta-feira, no estádio da Luz.

Ausências de Palhinha e Coates: "Nós temos o Lucas Veríssimo parado até ao final da época. Não me interessa quem não pode jogar no Sporting e quem não pode jogar no Benfica. O mais importante são os jogadores que podem entrar em jogo."

Importância: "Não vou branquear o valor do Coates. É um jogador que tem importância, como é óbvio, coletivamente e individualmente em todas as ações do jogo do Sporting. Mas ele está fora. Isso para os treinadores e para o treinador dele já não conta muito. Temos que contar os que temos. Como falei no caso do Lucas Veríssimo. Isso que projetamos nosso trabalho. Mas não posso fingir ou tentar branquear o valor dos dois jogadores, no caso desse jogador, que tem muita importância em todas as áreas do jogo do Sporting, não tenho dúvida disso."

Análise mês de dezembro decisivo: "O que pode acontecer são os resultados. Sabemos que este mês há três jogos que têm decisão: Champions [League], Taça da Liga e a decisão da Taça de Portugal, da continuidade ou não, não é a final. Portanto, isso é um bom sinal, vamos entrar no mês de dezembro com muitos jogos que podem nos permitir ou não as continuidades nessas competições. A calendarização ajustou isso este mês, nos outros campeonatos é a mesma coisa, este ano algumas decisões ficaram para dezembro."