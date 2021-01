Jesus deixa uma palavra sobre Ferro e comenta rendimento de Waldschmidt

Técnico do Benfica projetou, este sábado, o desafio com o Santa Clara, referente à 12.ª jornada da I Liga. Jesus admitiu pretender melhorias exibicionais e apelou ao regresso dos adeptos aos estádios. Ferro ou Todibo, um deles substituirá o castigado Otamendi.

Nível exibicional: "O que queremos é continuar a ganhar jogos, alguns com sofrimento. Há jogos que não dá para vencer doutra forma. Há muita competitividade no futebol português. Queremos melhorar as intenções e ideias de jogo. Os jogos são de três em três dias e quase não treinas. Acreditamos que temos capacidade para crescer e, jogo a jogo, ficar mais próxima das minhas ideias."

Otamendi ausente no jogo com Santa Clara: "A equipa do Benfica tem várias hipóteses para substituir o Otamendi. Ou vai jogar o Todibo ou o Ferro [ao lado do Vertonghen]. O Ferro está mais adaptado às minhas ideias, está há mais tempo comigo, apesar de ter tido lesões, é um jogador em que confio, assim como o Todibo. Vou apostar num dos dois."

Rendimento Luka Waldschmidt: "Achava que ele podia dar mais rendimento no último jogo [com o Portimonense] e que o Pedrinho poderia ter tido outro impacto. Foi por isso que os troquei. Falei com os dois em função do que penso. Todos os dias falo com um outro jogador em função do rendimento nos jogos e o que quero para o futuro. Amanhã é outro jogo e vão estar no jogo com o Santa Clara."

Aplausos dos adeptos: "Quero que os adeptos voltem ao estádio da Luz. É muito importante para a equipa. Se me iam aplaudir de pé, não sei. Em 30 anos de treinador, só houve um país que me aplaudiu de pé em todos os jogos. Os resultados influenciam também a forma como pode ser tratado pelos adeptos. Se não ganhares, a forma de estar é diferente. Tudo isto está relacionado. Não tenho uma resposta objetiva."

Paixão: "O futebol mudou, não há adeptos nas bancadas. Aquela força extra, e principalmente no Benfica pois os adeptos tem influência muito grande junto da equipa para ajudar a ganhar e que obriga a estarmos cada vez mais intensos e apaixonados, mudou um pouco. Queremos que os adeptos regressem rapidamente ao Estádio da Luz."