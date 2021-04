Jesus dá voto de confiança a Everton: "Acredito tanto como quando pedi ao presidente"

Treinador do Benfica mostra-se confiante num Everton mais vistoso a partir da próxima época, lembrando as qualidades evidenciadas pelo internacional brasileiro no Grémio.

Dois sistemas de jogo: "Nós criámos duas ideias de jogo desde que estou aqui, dois sistemas de jogo, que nós optamos jogo a jogo, por aquilo que achamos melhor e em termos de desenvolvimento da equipa. Há um sistema sempre mais aprimorado do que o outro, neste caso o 4x4x2, em que trabalhámos mais tempo. É uma variante com componente de estratégia. Na minha perspetiv,a isso é positivo. Se vou jogar com três ou dois centrais? Não lhe vou dizer, mas a equipa está segura em qualquer um dos sistemas. A equipa está bem, defensivamente e ofensivamente. Muitas vezes temos uma ideia e não conseguimos fazer ajustes. Quando estás a defender, tens de fazer ajustes ao adversário. Às vezes, não consegues. Vamos ver se amanhã conseguimos."

Sobre Everton: "Acredito nele. Acretido tanto agora como no primeiro dia em que pedi ao presidente do Benfica para contratar o Everton ao Grémio. Acredito no futebol dele, sei que ainda não chegou aos patamares a que pode chegar. Tenho a certeza que para o ano estará totalmente adaptado. Em Portugal joga-se um futebol, taticamente muito mais ao pormenor do que se joga no Brasil. No Brasil são outros talentos e dinâmicas. Taticamente, os treinadores portugueses são melhores e temos uma forma de controlar os adversários que no Brasil não há tanto. Lá é o talento do jogador que resolve os problemas. Tanto o Everton, como o Pedrinho ou qualquer avançado brasileiro que chegue à Europa tem alguma dificuldade. Não digo que é um futebol mais fechado, também é, mas as equipas são mais fortes a defender, algo que dificulta as ações individuais. Vai ser o Everton que acredito que conheci no Brasil e vai voltar a esse nível."