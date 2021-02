Jesus contraria médicos: "Foi-lhe recomendado que descansasse mais uns dias"

Benfica explica que o treinador, assintomático há três dias, fez questão de voltar para junto da equipa no imediato.

O encontro desta segunda-feira entre o Benfica e o Famalicão, referente à 18.ª jornada da I Liga (19h00), vai marcar o regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes, depois de uma ausência motivada por uma infeção respiratória.

O clube da Luz revela que o treinador está assintomático há três dias e que "faz questão de estar junto da equipa" já esta segunda-feira... contrariando as indicações dos médicos que o acompanham.

"Este desafio com o Famalicão ficará assinalado pelo regresso ao banco de Jorge Jesus, o qual, assintomático há três dias, faz questão de já estar junto da equipa hoje, apesar de lhe ter sido recomendado, pelos médicos que o acompanham que descansasse mais uns dias na sequência do período de ausência forçada devido à covid-19", pode ler-se no boletim "News Benfica" desta segunda-feira.

Jesus, de 66 anos, falhou o jogo da Taça de Portugal com o Belenenses e os encontros do campeonato com Sporting e V. Guimarães. Apesar do regresso agendado para esta segunda-feira, ainda não orientou a sessão de trabalho realizada na tarde de domingo.