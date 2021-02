Jesus confirma um regresso e fala de Veríssimo: "Ainda não é prioridade..."

Lucas Veríssimo foi suplente no jogo passado com o Estoril

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao encontro com o Moreirense, da jornada 19 e marcado para as 20h15 de domingo.

Reencontro com Vasco Seabra, treinador do Boavista na derrota por 3-0: "Foi a nossa primeira derrota, contra um adversário diferente. O treinador é o mesmo, mas tudo o resto é diferente. A equipa do Moreirense tem um sistema de jogo que lhe tem dado pontos para o seu treinador e a sua equipa acreditarem que estão no caminho certo. Isso não é problema do Benfica, porque joga em função do seu sistema. É óbvio que jogamos em função de como as outras equipas defendem, mas isso em nada vai alterar as nossas ideias. Pode mudar a estratégia de jogo."

Lucas Veríssimo: "Chegou há uma semana. Vai ter a sua oportunidade quando o jogo ditar. Acreditamos na capacidade dele. Está a adaptar-se ao Benfica e à forma como a equipa defende. A cada dia que passa dá um passo em frente. Ainda não é uma prioridade em relação a Otamendi e Vertonghen."

Waldschmidt: "Está convocado para o jogo. Fez quatro treinos e deu-nos indicação que já recuperou dos problemas que tinha."