Jesus confirma Svilar a titular: "Não é por causa dele que as coisas vão correr mal"

Treinador do Benfica confirmou a titularidade do jovem belga na baliza das águias para o jogo frente ao Nacional.

Sem Vlachodimos e Helton Leite, quem assume a baliza? "Nós temos mais um 'keeper' que está em condições, o Mile [Svilar]. Acreditamos muito nele."

Sobre Svilar: "Já tive a oportunidade de dizer que o Helton e o Mile são dois excelentes guarda-redes. O Mile tem muita qualidade, temos segurança total com ele. Não é por causa dele que as coisas vão correr mal. Temos máxima confiança nele e vai demonstrar todo o seu valor amanhã [segunda-feira]."

Benfica pode jogar novamente com três centrais? "[Frente ao Braga] Foi um jogo com uma estratégia diferente, achámos que poderia surpreender o Braga e acho que surpreendeu durante a primeira parte. Fomos jogar com uma linha de quatro que nunca tinha jogado junta. Soubemos no próprio dia que 2 ou 3 jogadores tinham covid. Entendi que a melhor solução era não deixar laterais que nunca tinham jogado com dois centrais que também nunca tinham jogado juntos. Tentar que o espaço da linha de quatro passasse para cinco. Esse sistema é um sistema que, num ou noutro jogo, o Benfica voltará a usar. São estratégias, momentos e adversários, tudo pode ser encaixado dentro da qualidade e caracterísitcas dos jogadore que o Benfica tem. Tens de ter algum tempo para trabalhar essa ideia. Se tiveres tempo, as coisas tornam-se mais fáceis."