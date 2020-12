Jesus confirma que vai convocar Darwin e elogia departamento médico do Benfica

Avançado uruguaio - assim como Weigl - está recuperado da covid-19. Darwin já entra nas contas do jogo frente ao Lech Poznan, anunciou Jorge Jesus.

Benfica não perdeu em casa para a Liga Europa: "É um dado que representa o valor da equipa do Benfica nas provas europeias, neste caso a Liga Europa. Amanhã [quinta-feira], vencendo o jogo, a equipa está apurada para outra fase da Liga Europa, esse é o nosso objetivo. Nestes quatro jogos, mesmo não fazendo as quatro vitórias, o Benfica está a fazer uma boa campanha. Faltando ainda uma jornada para acabar, pode conquistar já o apuramento. Empatando não é matematicamente seguro, mas quase. Teria de perder o último jogo por quatro golos contra o Standard para não passar".

Darwin e Weigl recuperados da covid-19: "Não é só o Darwin, foi também o Julian, que já deu negativo, o Nuno Tavares também está apto, são jogadores que vão dar mais soluções, não só para o jogo de amanhã, mas para jogos futuros. Para dar rotatividade é preciso teres mais jogadores. Estamos a falar de jogadores importantes para poder aumentar a qualidade do jogo da equipa, mas também de jogos futuros. Não sei quais os jogadores que vão ser lançados amanhã. Na segunda-feira jogámos, ontem só fizeram trabalho funcional de recuperação, não fizeram trabalho ativo... Só hoje é que vão trabalhar comigo e só hoje é que terei a certeza. Isto também passa pelo departamento médico do Benfica, para poder tomar opções".

Vai mudar muitas peças no onze? "Não muito, mas admito que vou mudar, está na minha cabeça. Só depois do treino é que saberei se posso fazer algumas modificações. Sei que algumas tenho que fazer. Agora, qual o limite delas... Os jogadores é que vão ditar. Vou fazer [alterações], agora quantas ainda não sei".

Darwin convocado: "O Darwin vai ser convocado porque é um jogador que há uma semana que vem a treinar, é um jogador com que o departamento médico do Benfica tem trabalhado bem com estes sintomas de covid-19. Trabalhámos muito bem com os jogadores que tinham testado positivo. O departamento médico do Benfica fez um trabalho espetacular com eles".