Jesus comenta regresso de Seferovic e diz: "Quando sabes o que fazes, nunca tremes"

Seferovic, avançado do Benfica

A análise de Jorge Jesus à vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira (4-1), na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Resposta ao golo do Paços de Ferreira: "Quando sabes o que fazes, quando confias nos jogadores, nunca tremes. Como os nossos adeptos, que nunca tremeram, apoiaram sempre a equipa, sabem o que é o Benfica, sabem o valor dos jogadores. Só treme quem não tem confiança e qualidade. Podemos não ganhar os jogos, mas não é por tremer. Mudámos o jogo durante o tempo de jogo, a história deste jogo são os golos. O Paços marcou, mas nos outros 50 minutos já podia estar a perder por 3-0 ou 4-0. Tivemos três bolas de golo na cara do guarda-redes na primeira parte. O que faz a diferença são os golos. Eu não faço a análise pelos golos. Sei que para ganhar tenho de fazer golos, mas não analiso a equipa por ter ganho 4-1, não analiso por ter feito 10 golos em dois jogos. Analiso pelo treino, pelo jogo, estou sempre tranquilo. Nem me manifesto nos golos, vejam lá. Na primeira parte criaram-nos dificuldades, os jogadores não tiveram ritmo para impor intensidade, nem defensivamente nem ofensivamente, mas também é verdade que na segunda parte foi mais fácil."

Sobre Seferovic: "Se tivesse jogado mais tempo, não tinha este rendimento. Está há mais de dois meses parado, tinha na minha cabeça pô-lo a jogar mais tempo, mas o jogo dita coisas que temos de mudar. Achei que era o momento certo de pôr dois avançados no corredor central. Foi o que aconteceu para pode ter dois pontas de lança fortes, o Gonçalo Ramos e o Seferovic. Ele é um goleador. Não é um Darwin, não é um jogador de velocidade. O que o Benfica precisava era de jogadores dentro da área e foi o que fizemos."