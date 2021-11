Jesus comenta o FC Porto-Benfica dos oitavos da Taça de Portugal

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão em relação ao encontro com o Belenenses

Sorteio: "Tanto o Benfica como o rival FC Porto não temos tido sorte nos sorteios, não tivemos sorte nos grupos da Champions onde já ficámos em dois dos grupos mais fortes. Vamos defrontar-nos, ditou o sorteio mas nos últimos sorteios não tivemos sorte. E depois Portugal também não teve. Tem um primeiro jogo e, caso ganhe, depois joga com a Itália também não foi sorteio agradável. Mas por vezes as coisas mais difíceis são as mais fáceis. O que temos de fazer é estar tranquilo, que foi o que fizemos quando saiu o da Champions. 98 ou 99 por cento todos pensavam que o Benfica não ia estar apurado com Bayern e Barcelona e neste momento ainda tem uma chance ainda. Não muita, pois depende de outros, mas tem."

Foco pós-Champions: "Esperamos uma equipa defensivamente forte, quando estiver no seu meio-campo a defender em 5-4-1, tentando não dar muitos espaços entrelinhas, a fechar a largura do jogo e procurando saídas para o contra-ataque, além da estratégia da bola parada para surpreender. O foco não é um problema só meu, é de todos as equipas que saem da Champions para o campeonato. Há sempre um foco diferente, a adrenalina da Champions e o desgaste são completamente diferentes, até para o treinador. A nossa mensagem é passarmos o foco e tentar perceber que jogadores ainda não tenham recuperado fisicamente e, se assim for, lançar outros no jogo."