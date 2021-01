Jesus comenta interrupção do Santa Clara-Benfica e diz: "O Diogo faz o que pode..."

Na conferência de imprensa que se seguiu ao empate (1-1) nos Açores, o treinador do Benfica falou sobre a interrupção do encontro no domingo, devido ao mau tempo, e ainda abordou a questão da posição de lateral direito na equipa da Luz.

Sobre a interrupção do jogo no domingo: "Ontem era impossível haver jogo e ainda bem que não houve. Não foi por aí que o Benfica não ganhou."

Falta de oportunidades a partir do 1-1: "Não é verdade que não conseguimos rematar à baliza adversária na última meia hora. Mas não criámos oportunidades para marcar. Mérito da equipa adversária, que se fechou bem atrás, com muitos jogadores. Não conseguimos criar oportunidades ou remates para golo a nível individual ou coletivo."

Fragilidade defensiva com a saída de Gilberto: "A saída do Gilberto não é a única justificação que encontro naqueles primeiros 10 minutos até a equipa conseguir reposicionar-se. Não criámos oportunidades de golo como queríamos."

Diogo Gonçalves entrou para o lugar de Gilberto: "O Diogo faz o que pode, é uma adaptação, não adivinhávamos que íamos ter uma lesão tão grave como a do André Almeida, tínhamos uma segunda solução, que era o Gilberto, que agora é a primeira. Temos tentado treinar ali o Diogo e o João Ferreira, que está com covid-19, isso também tira algumas opções para podermos mexer com o jogo. Não foi por isso que deixámos de ganhar. O Benfica tinha a obrigação de sair daqui com outro resultado. Tivemos alguma culpa."