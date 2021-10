Jesus comenta eleições e fala de um sistema que "não tem segredos": "Comecei há 35 anos..."

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao Trofense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 20h15 de sábado.

Linha de três defesas está a ser bastante utilizada na Europa. Algum motivo especial? "De facto nestes últimos anos está a jogar-se muito com uma linha de três na Europa. Qual é a vantagem e desvantagem? Quem acompanhou a minha carreira sabe que comecei com uma linha de três, no Amora, há 35 anos. É um sistema que não tem segredos para mim, que tem muitas variantes e que não é fácil de trabalhar. A maior parte dos jogadores não são formados no 3x4x3 ou 3x5x2, como quiserem chamar. É um sistema que tem vantagens e desvantagens como os outros. Não há nenhum sistema que seja o sistema perfeito. Tem muito a ver com as características individuais dos jogadores que o treinador tem à disposição. Adaptei essa forma de jogar principalmente na segunda volta do ano passada, porque entendi que havia algumas características dos jogadores que poderiam render mais dessa forma."

Rui Costa é o novo presidente do Benfica. Eleições já terem sido realizadas dá tranquilidade para o trabalho? "A tranquilidade de uma equipa tem alguma influência, como é óbvio, em tudo o que é a estrutura de um clube. O Benfica, ao longo dos anos, era um clube que tinha uma segurança total em relação às suas direções e isso dava uma estabilidade muito grande às suas equipas. Todos os clubes que andam em eleições ano a ano acabam por quase sempre nunca ganhar nada. É um dado, um facto. Esperemos que agora que a escolha está feita, o Benfica tenha estabilidade para se reorganizar, sempre numa perspetiva de crescimento. De certeza que é isso que o Benfica vai fazer e isso também vai dar segurança. Mas aquilo que não se pode esquecer nem ignorar é que se está sempre dependente dos resultados."