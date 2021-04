Jesus: "Às vezes, os agentes começam a fazer a cabeça aos miúdos..."

Treinador do Benfica falou sobre as oportunidades para os jovens valores e deixou um aviso.

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão ao encontro com o Marítimo (segunda-feira, às 19h00), da ronda 25 da Liga NOS, e foi questionado sobre os jovens valores do Benfica que têm mais condições para se imporem na equipa principal.

"Ao escolhermos cinco jogadores para trabalhar com a equipa principal, já os estamos a preparar. Há uns com mais possibilidades do que outros, mas durante uma época há vários momentos que não esperas e tens de lançar jogadores. Neste momento, o Benfica tem quatro centrais e dois internacionais, uma pela Bélgica e outro pela Argentina. Agora, há jogadores que estão sempre a aparecer, afirmou, antes de deixar um aviso.

"Todos terão a sua oportunidade. O saber esperar é fundamental, mas também sabemos que há muitos interesses diferenciados. Às vezes, os agentes começam a fazer a cabeça aos miúdos. Perdem carreiras e oportunidades se não souberem esperar o momento deles", vincou.

Jesus falou também sobre Gonçalo Ramos e as funções que desempenha na equipa B. "Todos os jogadores que subimos da equipa B têm vindo a trabalhar comigo, vão depois jogar à equipa B. Trabalham comigo durante a semana e depois damos-lhes competição. Mas quanto à posição do Gonçalo, é o treinador que decide, neste caso o Nelson Veríssimo. Face às características do Gonçalo Ramos e do Henrique [Araújo], acho que o Gonçalo pode jogar como um segundo avançado, enquanto o Henrique é um pouco mais fixo. O Gonçalo pode fazer as duas posições, mas acho que no futuro se vai afirmar mais como avançado de área", indicou.