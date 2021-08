Jesus: as mudanças no onze, o Gil Vicente e até o exemplo do Paços

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, sábado, às 18h00.

Mudanças no onze: "Se eu penso fazer algumas alterações? Forçosamente isso tem de acontecer. Nós ainda nem temos 72 horas de recuperação. Só temos feito trabalho de recuperação funcional, não uma recuperação ativa, nem tática. Só amanhã terei mais convicção, também com alguns dados do departamento médico."

Gil Vicente: "Em Barcelos sempre foi difícil. O Gil Vicente começou muito bem o campeonato, está na frente como está o Benfica. O campeonato português, venho dizendo, está muito competitivo. Quando jogas fora tens muitas dificuldades em impor o teu jogo, pela qualidade das equipas. Temos o exemplo de ontem do Tottenham com o Paços de Ferreira. Vamos ter um jogo difícil, mas isso não nos tira a confiança. Queremos a sétima vitória consecutiva. Estamos a atravessar uma boa fase. Acreditamos que temos todas as condições para vencer o jogo."