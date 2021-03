Jorge Jesus e as condições do Jamor: "Relvado manhoso e iluminação manhosa..."

Técnico do Benfica comentou, em conferência pós-triunfo sobre o Belenenses, o estado do relvado e a capacidade de iluminação do Jamor, além da alteração do palco do último jogo da prova rainha. Jesus defendeu que o reduto de Oeiras merece a colocação de um novo tapete

Relva e iluminação do Jamor: "O relvado do Estádio do Jamor estava manhoso. Dentro do possível, o Belenenses fez tudo para ter um bom relvado, mas este nunca teve qualidade sequer. A própria iluminação do estádio era manhosa."

Mudança da final da Taça para Coimbra: "Quando entrei no Jamor, lembrei-me disso. Essa nostalgia não tem a ver só com o facto de a final não ser aqui. A nostalgia deve-se à nossa vida hoje. Não vivemos em liberdade espiritual. Face à pandemia, todos nós temos restrições. O futebol não foge a isso. Este relvado não tem condições para se realizar uma final. O estádio é lindo, mas não percebo porque não há entendimento entre a Federação e outras entidades para colocar um relvado aqui em condições, independentemente de quem jogar qui. O estádio merece um relvado melhor. Mas penso que não será essa a razão por jogarmos a final em Coimbra."